Ile kosztuje funt? Kurs funta do złotego PLN/GBP 21.06.2024

Funt szterling - znaczenie i kurs waluty Wielkiej Brytanii

Szterling został wprowadzony do obiegu w 1158 r. przez angielskiego króla Henryka II, wówczas był wymienialny na srebro. Taki stan utrzymał się aż do 1816 r., kiedy to wymienialność funta zmieniono na złoto. W takim stanie waluta funkcjonowała do 1914 r. Później na krótki czas wrócono do wymienialności funta na złoto - banknoty można było wymieniać na sztaby kruszcu - ale ostatecznie system ten został porzucony w 1931 r., podczas wielkiego kryzysu.