Inflacja w Czechach gwałtownie zmieniła wartość. Dwie kluczowe przyczyny

Inflacja CPI w Czechach mocno zaskoczyła. Środowy odczyt był bowiem znacząco niższy od prognoz. Do wyjątkowych danych odnieśli się w swoim raporcie analitycy mBanku.

Czechy zaskoczyły rynki. Tak spadła inflacja

"Zgodnie z opublikowanymi wczoraj danymi inflacyjnymi za czerwiec, czeski CPI spadł z 2,6 proc. rok do roku do 2 proc. r/r. " Autorzy podkreślają, że wynik ten był znaczącą niespodzianką , ponieważ "konsensus rynkowych prognoz wskazywał na 2,5 proc. r/r." Zwracają również uwagę, że nawet eksperci czeskiego banku centralnego (CNB) w swojej ostatniej projekcji spodziewali się poziomu około 2,4 proc. r/r.

Ekonomiści mBanku zaznaczają, że inflacja wylądowała idealnie w celu (cel w Czechach jest pół punktu procentowego niżej niż w Polsce), co upewni czeski bank centralny w dalszej potrzebie obniżek stóp.

Inflacja w Czechach spada. Dwie przyczyny

Autorzy raportu mBanku szczegółowo analizują przyczyny niespodziewanego spadku inflacji w Czechach. Jak piszą, "porównując wyniki poszczególnych kategorii z prognozami CNB widać, że główne źródło 'pomyłki' tkwiło w cenach paliw. " Ekonomiści wyjaśniają, że to zaskoczenie nie powinno być całkowitą niespodzianką, biorąc pod uwagę, że prognozy CNB pochodzą z maja i już w poprzednim miesiącu obserwowano odchylenia w tej kategorii.

Autorzy dodają, że sprzyja to "spadkowi marż producentów, sprzedawców detalicznych i usługodawców w stosunku do ich kosztów, przyczyniając się do spowolnienia wzrostu cen towarów, a zwłaszcza usług w czerwcu."