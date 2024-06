Inflacja rozpędza się przed lipcowym skokiem, ale najczarniejszy scenariusz mniej prawdopodobny

Inflacja w lipcu zacznie szybciej rosnąć

Zdaniem Sawickiego zapewne dopiero wtedy Rada Polityki Pieniężnej zacznie szykować się do wznowienia cyklu obniżek stóp procentowych. "Za niechęć władz monetarnych do cięć odpowiada także zbyt wysoka inflacja bazowa. W czerwcu jej dynamika najprawdopodobniej przybrała wartość zbliżoną do majowego odczytu 3,8 proc. r/r. Wskaźnik, który od marca ub.r. obniżył się z 12,3 proc. r/r, zakończył dynamiczne spadki i w drugim półroczu nieznacznie przyspieszy. Ceny z wyłączeniem żywności i paliw znajdą się pod presją krzepnącego popytu konsumenckiego i silnego rynku pracy" - wylicza.

Inflacja wpłynie na kursy walut? Złoty może zyskać

Autor komentarza wskazuje też, że relatywnie umiarkowana presja cenowa sprzyja odbiciu konsumpcji i podniesieniu się w 2024 r. dynamiki PKB do ok. 3 proc. "Jest także korzystna dla złotego, ponieważ przekłada się na utrzymywanie dodatnich realnych stóp procentowych i wysokiej atrakcyjności odsetkowej. W rezultacie Cinkciarz.pl zakłada, że w trzecim kwartale br. polska waluta będzie kontynuować odrabianie czerwcowego osłabienia wywołanego wybuchem ryzyka politycznego w Eurolandzie. Na koniec roku euro według naszego fintechu powinno kosztować ok. 4,25 zł, a dolar ok. 3,85 zł" - prognozuje ekspert.