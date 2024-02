ITD kupiła samochody za 12 mln zł. Jest zawiadomienie do prokuratury

Doszło do niegospodarności?

- Po analizie dokumentów, które dotyczyły postępowań odnoszących się do tych pojazdów, doszliśmy do wniosku, że czas tego postępowania przetargowego trwał prawie dwa lata od momentu ogłoszenia przetargu do momentu sfinalizowania zakupu -skomentował Artur Czapiewski. I dodał, że są to pojazdy "przewyższające wymagania" i cele w CANARD. - Cele te spełniono by również kupując pojazdy tańsze - stwierdził.