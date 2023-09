Kaczyński: będziemy bronić gotówki

- Będziemy bronić gotówki jak niepodległości. Bo jej brak to bardzo trudna sytuacja w razie jakichś kryzysów czy jakichś ataków. Ale to także oddanie w ręce grupy ludzi kontroli nad innymi. Jedno kliknięcie i człowiek nie na pieniędzy. Jest w beznadziejnej sytuacji. Do tego nie wolno dopuścić. Ani teraz ani za sto lat, jeśli chcemy żyć w tej cywilizacji - stwierdził prezes Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.