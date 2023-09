Kaczyński ostro o problemie, który "kosztuje Polskę 84 mld zł rocznie"

Prezes PiS na sobotniej konwencji mówił m.in. o problemie z dostępnością mieszkań w Polsce. Ocenił, że jest to efekt układów, które mają celowo zmniejszać podaż mieszkaniową.

Tym samym powtórzył swoje słowa z października 2022 r. Wtedy stwierdził, że Polska mogłaby co roku budować 400-500 tys. mieszkań , gdyby nie zmowa deweloperów, którzy celowo obniżają podaż.

PiS wraca do emerytur stażowych

W pewnym momencie prezes zaskoczył i zapowiedział coś, co – jak sam stwierdził – miał nie ogłaszać. – Sprawa, która stawała już w roku 80., w porozumieniach sierpniowych była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już 43 lata minęły od podpisania tych porozumień, ale dziś mogę już powiedzieć z radością: 38 lat dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn – ogłosił Jarosław Kaczyński.

To o tyle zaskakujące, że jeszcze kilka dni temu politycy PiS-u wprost sugerowali, że w kwestii emerytur stażowych już nic się nie wydarzy w najbliższym czasie. – Nie wydarzy się nic więcej ponad to, co już się dokonało – stwierdził w rozmowie z money.pl poseł PiS Janusz Śniadek.