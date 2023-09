ZUS ostrzegał przed pomysłem, który właśnie ogłosił Kaczyński

– (To jest – przyp. red.) sprawa, która pojawiła się już w roku 80. W porozumieniach sierpniowych była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już 43 lata minęły od podpisania tych porozumień, ale dziś mogę już powiedzieć z radością: 38 lat dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn – ogłosił na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Końskich Jarosław Kaczyński .

Czym są emerytury stażowe?

Emerytury stażowe przewidują, że pracownik będzie mógł przejść na to świadczenie po określonej liczbie przepracowanych lat. Ze słów wicepremiera i lidera partii rządzącej wynika, że nastąpi to po osiągnięciu 38 lat stażu przez kobiety i 43 lat stażu przez mężczyzn.

Nie ma natomiast pewności, czy w wypadku propozycji PiS-u do emerytur stażowych wliczałyby się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe . To zakładał projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy, który złożył on w 2020 r. w ramach obietnicy przed wyborami prezydenckimi.

PiS latami unikał emerytur stażowych

Ostatnio money.pl zapytał posła PiS Janusza Śniadka, związanego wcześniej z "Solidarnością" , czy możemy spodziewać się ruchów rządzących w kwestii emerytur stażowych. – Nie będzie już posiedzeń Sejmu w tej kadencji. Nie wydarzy się nic więcej ponad to, co już się dokonało – odpowiedział.

Co innego jednak słyszeliśmy w innych źródłach. – Mamy słowo samego prezesa, że ta ustawa nie wejdzie w życie – przekazała nam osoba znająca kulisy sprawy. – Było spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim i widział on nasze wyliczenia. Wie, ile by to kosztowało. Zarówno szef PiS, jak i Mateusz Morawiecki są przeciwko emeryturom stażowym. To byłaby de facto kolejna obniżka wieku emerytalnego, na którą naszego państwa po prostu nie stać – podkreślił nasz informator.