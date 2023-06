"Nie zbudujemy CPK". Trzecia Droga gotowa zrezygnować z megalotniska

Władysław Kosiniak-Kamysz wspólnie z Szymonem Hołownią spotkali się z sympatykami w Piotrkowie Trybunalskim. Jak opisywaliśmy w money.pl, lider Polski 2050 opowiadał o podatkowych rozwiązaniach prorodzinnych i uderzył w Jarosława Kaczyńskiego stwierdzeniem, że lider Zjednoczonej Prawicy myśli, że kobiety to "dzieckomaty".

Trzecia Droga zrezygnuje z CPK

W pewnym momencie politycy zaczęli tłumaczyć, skąd wezmą pieniądze na realizację swoich obietnic. – Skąd pieniądze na nasze pomysły? Po pierwsze, nie będziemy wydawać na głupoty. Zamiast finansować potańcówki plus, dofinansujemy ortopedię , by można pójść na wybory na własnych nogach, a nie tańczyć jak nam chcą zagrać – stwierdził lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Po chwili przywołał Centralny Port Komunikacyjny, czyli jedną ze sztandarowych inwestycji Prawa i Sprawiedliwości . Podkreślił, że na ten cel państwo ma przeznaczyć "dziesiątki, a może i setki miliardów złotych", które – jego zdaniem – można by było spożytkować w lepszy sposób. Dlatego też Trzecia Droga zamierza zaniechać budowy lotniska w Baranowie, jeśli wygra wybory.

CPK poprowadzone przez gospodarstwa

Po kilkudziesięciu minutach do tematu powrócił Szymon Hołownia i przypomniał, że CPK dziś jest prowadzone "palcem po mapie". W efekcie torowiska prowadzące do przyszłego lotniska mają być przeprowadzone m.in. przez gospodarstwa , gdzie od wielu pokoleń mieszkają rodziny, ale także przez pola, domy, a nawet kościoły. Ustawa o CPK przewiduje zresztą też wysiedlenia pod budowę przyszłego portu lotniczego.

Lider Polski 2050 stwierdził, że jest wiele więcej przykładów, gdzie obecna władza "przepala" pieniądze. Wymienił m.in. budowę Pałacu Saskiego, Kancelarię Premiera, której budżet dziś wynosi ok. 1,5 mld zł, choć jeszcze w 2015 r. stanowił on ok. 150 mln zł.