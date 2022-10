Donald Tusk ironicznie o CPK. "Ma pokonać Niemców, bo przecież wojna trwa"

W trakcie spotkania z mieszkańcami Inowrocławia Donald Tusk został zapytany o sens budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W odpowiedzi polityk stwierdził, że jest to "opowieść z tego samego cyklu, co 'polska Żabka'" czy polska "kopuła antyrakietowa" i tak naprawdę pokazuje "obsesję, która w głowie siedzi (Jarosławowi - przyp. red.) Kaczyńskiemu".

Pojawił się temat wysiedlania mieszkańców pod CPK

Lider PO ma też swoją teorię, dlaczego wytyczono w kontrowersyjny sposób trasy przyszłej kolei szybkiej prędkości, która ma prowadzić do lotniska w Baranowie. W jego ocenie spółki Skarbu Państwa naciskały na rząd, by ten nie planował tras trakcji przez należące do nich grunty.

Zamiast CPK lepiej zmodernizować istniejące lotniska

– Ja jestem z Gdańska, jak być może wiecie. W Gdańsku, podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce, powstały nowoczesne lotniska. Nieduże, ale dobrze działające. Oni wymyślili, że jak ja będę chciał gdzieś polecieć, to będę musiał wpierw pojechać z Gdańska do Baranowa szybką koleją, której przecież nie zbudują. A ja chcę z Gdańska lecieć do: Brukseli, Paryża, czy do Wrocławia. Ja nie chcę pokonywać odległości z Gdańska do Baranowa, żeby z wielkiego lotniska imienia wiadomo kogo, dalej się przemieszczać – ironizował.