"Zanim kupisz Żabkę, kup coś w Żabce". Donald Tusk odpowiada na plany prezesa PiS

W piątek 14 października lider Platformy Obywatelskiej spotkał się z wyborcami w Inowrocławiu. W swoim wystąpieniu krytykował on politykę gospodarczą prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość oraz ludzi wybranych przez nich do organów publicznych. Odniósł się m.in. do wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zasugerował, że konsumenci mają zbyt dużo pieniędzy i swoimi wydatkami napędzają inflację w Polsce. Przypomnijmy słowa szefa NBP: