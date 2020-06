CPK. Marcin Horała o pensjach prezesów: "za czasów PO zarabialiby więcej"

Ile zarabia Marcin Horała? - Tyle, co każdy inny sekretarz stanu. To się trochę może różnić od stażu. Jak dobrze pamiętam, ostatni przelew to było 8 tys. złotych - powiedział rządowy pełnomocnik w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24.

Polityk podkreślił też, że CPK to nie tylko port lotniczy. Inwestycja ma być hubem, który połączy różne formy komunikacji. Wyjaśnił również, że dzięki tej inwestycji do Polski popłyną miliardy od inwestorów zagranicznych.

- Gdybyśmy teraz skasowali CPK, to by oznaczało, że nie chcemy ściągnąć do Polski miliardów dolarów, miliardów euro, tylko chcemy, żeby te pieniądze trafiły do innych państw - ocenił.