Kaczyński ostrzega przed euro w Polsce. "Niewielkie grupy zarobią na spekulacjach"

- Musimy jasno powiedzieć "tak" dla polskiego złotego. Euro dzisiaj jest walutą opłacalną tylko dla jednego państwa. Nie możemy zgodzić się na coś, co pozbawia nas suwerenności. I sprawi, że nasze zasoby finansowe wylądują w de facto niemieckim banku - przekonywał Jarosław Kaczyński, odnosząc się do możliwości wprowadzenia w Polsce euro.

- W Niemczech coś, co było warte markę, potem było warte euro, czyli dwa razy więcej. Jeszcze gorzej we Francji, gdzie euro wymieniano za cztery franki. Tak będzie i w Polsce, pewnie będzie jedno euro za pięć złotych. To uderzenie w stopę życiową, popyt i całą gospodarkę - mówił prezes PiS w Tomaszowie Mazowieckim.