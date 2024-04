Euro w Polsce? Partyjny zastępca Hołowni: Najwyższa pora porzucić kompleksy

Jak dodał, przynależność do unii walutowej była częścią traktatu akcesyjnego. - Jednak droga do przyjęcia wspólnej waluty pozostaje długa, potrzeba do tego zmiany zapisów konstytucji, konieczna jest zmiana nastawienia opinii publicznej, której euro zostało w trakcie minionych ośmiu lat przez PiS zohydzone - stwierdził partyjny zastępca Szymona Hołowni.

Michał Kobosko zdecydowanie za przyjęciem euro w Polsce

- Euro to projekt o charakterze zarówno gospodarczym, jak i politycznym - kontynuował poseł Polski 2050. Kobosko przekonywał, że przyjęcie euro pozwoli na dostęp do kapitału po niższych cenach, zlikwiduje ryzyka kursowe dla firm i pomoże skuteczniej ograniczać inflację. - Jesteśmy jednym z ostatnich krajów Unii, który nie przyjął wspólnej waluty, nie możemy sobie pozwolić na marginalizowanie w Europie - zauważył.

- To kluczowe i niezwykle potrzebne działania, bo my bardzo potrzebujemy tych pieniędzy, wiemy, na co i jak z głębokim sensem je wydać. Ale przecież nie wolno naszej wspólnej Unii traktować jak bankomatu, jak dostawcy prostego, niekończącego się kapitału, Unia to coś o wiele szerszego i większego, to nasze miejsce i nasza racja stanu, to obrona wartości i rządów prawa - podkreślił Kobosko.