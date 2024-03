Spór w obozie władzy o podatek z KPO. Sprzeczne głosy

Zobacz także: Co nas czeka w 2024 r.? Ekonomista wskazał najważniejsze wyzwanie

Trwają prace nad podatkiem od aut spalinowych

W rozmowie z "Faktem" ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska dodała, że obecnie rolę tego podatku pełni akcyza , która "jest wyższa dla samochodów o dużej pojemności silnika starego typu". MKiŚ chciałoby, by nowa opłata wymagana przez Unię Europejską zastąpiła dotychczasową.

"Producenci dalej będą mogli produkować pojazdy spalinowe, jednak wiązać się to będzie z wysoką opłatą za przekroczenie limitu, stąd należy przypuszczać, że takich pojazdów nie będą produkować" – przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na pytania money.pl.

Zgrzyt na rządzie i w obozie władzy

Przeciwnikiem tego rozwiązania jest też Szymon Hołownia. "To się w głowie nie mieści, że PiS wpisał do KPO podatek od posiadania samochodów spalinowych. Tego podatku nie będzie dzięki ministrom Polski 2050. Zielony ład? Tak, ale dla ludzi i metodą zachęt, nie nakazów i zakazów. Musi to na Rusi" – napisał w serwisie X.