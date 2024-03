"Tego podatku nie będzie". Obietnica Szymona Hołowni rozgrzała internet

matrix 50 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

regulacje nie pisiorów tylko Brukseli i to jeden z kamieni milowych... czyli teraz co ? już nie trzeba ich spełniać ? a cała opozycja krzyczała że natychmiast wypełnić wszystkie wytyczne... taka oto hipokryzja... a kto głosował w UE za wprowadzeniem zielonego ładu ? prześwietlić wystarczy cztery lat wstecz... a i kto głosował w sprawie zniesienia weta ?... czyli Polski rząd nic nie będzie miał do powiedzenia bo będzie nakaz i zakaz a jak nie to kary finansowe...