Karta kredytowa czy kredyt w rachunku bieżącym – co wybrać?

Wybranie odpowiedniego produktu może mieć duże znaczenie dla budżetu kredytobiorcy. Oba rozwiązania moją swoje wady i zalety, które warto poznać przed zawnioskowaniem o jedno z nich. Co lepsze – karta kredytowa czy limit w koncie? Co to jest kredyt w rachunku bieżącym? Jak działa kart kredytowa? Wyjaśniamy.

W ramach limitu kredytowego bank przyznaje wnioskującemu pulę środków – dopasowaną do jego zdolności kredytowej, z której może korzystać poprzez kartę. Można nią płacić w sklepach i lokalach usługowych lub za zakupy online, a w razie potrzeby wypłacać środki z bankomatów. Jednak należy pamiętać, że wypłaty gotówki zwykle są dodatkowo płatne. Dlatego lepiej używać karty do transakcji bezgotówkowych.

Wiele banków proponuje dodatkowo możliwość rozłożenia zadłużenia na raty. Często można zrobić to samodzielnie poprzez aplikację bankową i dopasować wysokość raty do swoich możliwości finansowych.

Jakie jeszcze korzyści zapewnia karta kredytowa?

Co zalicza się do wad karty kredytowej?

Co może zniechęcić do posiadania karty kredytowej? Wśród najczęściej wymienianych są:

Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

Często jest on porównywany do debetu, ale to nieco inny produkt. Co oznacza kredyt na koncie? Inaczej nazywa się go linią kredytową, która pozwala wydać więcej, niż rzeczywiście się ma. Kredyt w rachunku bieżącym daje możliwość korzystania ze środków banku, które udzielane są w formie limitu na koncie osobistym.