Kluczowy krok w sprawie polskiego KPO. KE ma zrobić go w czwartek

Korespondentka RMF FM w Brukseli dowiedziała się, że we wtorek wiceprzewodnicząca KE Věra Jourová i komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders poinformują komisarzy o pozytywnym rozwoju sytuacji w kwestii odbudowy praworządności w Polsce . Podstawą do takiej oceny jest "Plan Działań" w tym zakresie, przygotowany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara .

KPO dla Polski coraz bliżej

KE odblokowuje miliardy euro dla Polski

– Mamy to – stwierdził premier Donald Tusk. – To jest naprawdę ważny dzień. Na polskie to jest 600 mld zł, to jest góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy – ocenił.