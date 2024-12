Kontrowersje wokół patriotycznego projektu. Fundacja żąda zwrotu 700 tys. zł

PFN żąda zwrotu 700 tysięcy złotych

Fundacja "Edukacja bez granic" miała stworzyć "unikalny portal, którego publikacje miały mieć nie tylko charakter informacyjny, ale przede wszystkim promujący pozytywny wizerunek Polski, co miało wyróżniać go na rynku medialnym". Po zmianie władzy w Polsce, w PFN ruszyły audyty mające na celu weryfikację działań, do których zobowiązany był beneficjent.