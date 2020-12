Kredyty hipoteczne. Padł rekord sprzedaży

To najwyższa wartość, odkąd NBP publikuje takie dane, czyli od grudnia 2014 r. Sprzedaż z października jest wyższa o 13 proc. niż we wrześniu oraz aż o 19 proc. wyższa niż w październiku ubiegłego roku.

Jak powiedział "Rzeczpospolitej" prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, październikowa akcja kredytowa jest pokłosiem odbudowującego się popytu. To efekt wniosków kredytowych złożonych w sierpniu i we wrześniu.

Jak dodał, we wrześniu indeks popytu na kredyty mieszkaniowe, obliczany przez BIK, był dodatni pierwszy raz od początku pandemii i urósł o ponad 5 proc., a w październiku o 8 proc., co sugeruje dobrą sprzedaż w listopadzie i grudniu, o ile tylko banki lub klienci nie zmienią planów z powodu drugiej fali pandemii.

Banki ostatnio poluzowały również wymagania, głównie dotyczące wkładu własnego, to też pozwoliło odmrozić rynek kredytów hipotecznych. Do tego dochodzą niemal zerowe stopy procentowe, co przekonuje klientów do brania kredytów.