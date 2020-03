Kursy walut. Amerykanie pomogli polskiej walucie

Środowy handel na rynku walutowym przyniósł podtrzymanie lepszych nastrojów, pomimo że sytuacja z COVID-19 w żadnym wypadku nie jest opanowana, a WHO sygnalizuje, iż teraz to Nowy Jork może stać się epicentrum wirusa.

Pakiet przegłosował też senat, a jego wartość 2 biliony dolarów to zgodnie z danymi Banku Światowego kwota przewyższająca PKB takich państw jak Kanada, Rosja czy Brazylia. Optymizm podtrzymują też informacje docierające z Chin o przywracaniu tam działalności gospodarczej.

Na pełen powrót apetytu na ryzyko jest jeszcze jednak dużo za wcześnie. Dane makro nie pozostawiają bowiem złudzeń, co do skali recesji gospodarczej. Marzec to miesiąc zapaści ekonomicznej. Po bardzo słabych odczytach PMI, w środę okazało się, że indeks Ifo nastrojów w niemieckim biznesie spadł jeszcze mocniej niż wstępnie szacowano (w marcu na poziomie 86,1 pkt wobec 87,7 wstępnie szacowanych i 96,1 w lutym).