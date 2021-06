Kursy walut. Dziś kluczowy dzień na rynkach

Czekamy zatem na to, czy to ogłoszenie nastąpi dziś i to chyba najistotniejszy sygnał dla rozgrzanych rynków. Kolejną kwestią jest ogromna nadpłynność w dolarze, którą Fed mógłby z łatwością zredukować podnosząc stopę oprocentowania rezerw. Tak naprawdę nie ma logicznego powodu, aby tego nie zrobić, dlatego warto na to zwrócić uwagę. Decyzja o 20.00, początek konferencji o 20.30.