Kursy walut. Entuzjazm trwa i sprzyja złotemu

Podczas wtorkowego handlu powrót apetytu na ryzyko przyczynił się do dalszego umocnienia złotego, w konsekwencji czego kurs euro przełamał wsparcie na 4,46 (wspierany przez powrót notowań EUR/USD do 1,19).

Tyle zarabiają inni Polacy. W nowym programie WP wszystkiego się dowiesz

Przy wysokich oczekiwaniach na zbliżające się zażegnanie kryzysu zdrowotnego (co będzie oznaczało koniec szkodzących gospodarkom lockdownów), uwagę zwracały doniesienia o planowanym powierzeniu stanowiska szefa Departamentu Skarbu w administracji J. Bidena byłej szefowej Fed J. Yellen.

Na rynku pojawiły się opinie, że Yellen będzie "przyjazna rynkom", a przynajmniej powinna współpracować ze swoim następcą J.Powellem w kwestiach dalszej pomocy gospodarce. W ostatnim czasie wielokrotnie bowiem wzywała do zwiększenia wydatków rządu na rzecz wsparcia gospodarki, która znalazła się w recesji wywołanej przez pandemię koronawirusa.

Wydaje się też, że D. Trump zaczyna oswajać się z przegraną w wyborach prezydenckich, dając współpracownikom sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Choć Trump zapowiedział jednocześnie, że będzie nadal walczył w sądach o podważenie wyniku wyborów, perspektywa możliwego płynnego procesu przekazania władzy dodatkowo umacniała pozytywne nastroje na rynkach.

Rosnącym we wtorek notowaniom euro do dolara nie przeszkodziły nawet słabsze listopadowe odczyty dla niemieckiego indeksu Ifo. Dane nie były jednak szczególnie zaskakujące i zgodnie z przewidywaniami pokazały pogorszenie koniunktury w usługach dotkniętych przez lockdowny (które rozpoczęły się w listopadzie) oraz utrzymanie relatywnie dobrych wyników w przemyśle (co wcześniej pokazały też listopadowe wskaźniki PMI).