Kursy walut. Euro pod presją z negatywnym wpływem na złotego

Jeszcze podczas sesji europejskiej kurs eurodolara zszedł do 1,078 co nadal związane było m.in. z werdyktem niemieckiego sądu, który postawił EBC w dość niekomfortowej sytuacji, zgłaszając zastrzeżenia, co do udziału Bundesbanku w programie skupu obligacji. Dzięki wypowiedziom szefa Bundesbanku para ograniczyła jednak skalę spadku.