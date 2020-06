Kursy walut. Fed zdołał przywrócić optymizm wśród inwestorów

Poniedziałek 15 czerwca przyniósł odwrót tendencji obserwowanych pod koniec zeszłego tygodnia. Euro umocniło się wobec dolara, podobnie jak złoty wobec tych obu walut, gdzie EUR/USD zbliżył się do 1,135 (startując z 1,1250), natomiast EUR/PLN spadł do 4,41, a USD/PLN poniżej 3,89 wobec piątkowych poziomów w pobliżu odpowiednio 4,44 oraz 3,94.

Skutkiem tego, pod koniec zeszłego tygodnia doszło do wyraźnej korekty EUR/USD (który z okolic 1,14 spadł do ok. 1,1250), a także prób silniejszego osłabiania złotego (atak EUR/PLN na 4,48 w zeszły czwartek). Pogorszenie nastrojów rynkowych było również napędzane przez zeszłotygodniowe posiedzenie Fedu i podkreślaną przez tą instytucję niepewność, co do ścieżki ożywienia gospodarczego oraz nawoływania do dalszego zwiększenia ekspansji fiskalnej w USA, razem interpretowane przez rynek w duchu rosnących obaw o koniunkturę.