Kursy walut. Inwestorzy odzyskali zaufanie do dolara

Głównym wydarzeniem w piątek na rynkach walutowych były publikacje sierpniowych danych o podaży pieniądza M3 ze strefy euro (9,5 proc. rok do roku vs. oczekiwane 10,2 proc. oraz 10,1 proc. poprzednio) oraz zamówień na dobra trwałe z USA (0,4 proc. w skali miesiąc do miesiąca vs. oczekiwane 1,5 proc. oraz 11,7 proc. poprzednio).