Kursy walut. Kwiecień: super tydzień na rynkach

Piątkowe dane o PKB były mocno specyficzne - z jednej strony wzrost konsumpcji prywatnej (dodajmy: po bardzo słabym pierwszym kwartale) jest jak najbardziej pozytywną rzeczą, z drugiej, w tych danych nie było nic więcej pozytywnego. Rosła mocno konsumpcja publiczna, co jest nie do utrzymania, zaś handel i inwestycje wzrost ograniczyły. Ewidentnie amerykański konsument jest daleko od stanu paniki, jednak dane o aktywności biznesowej oraz handlu, pokazują, że globalne problemy mają wpływ na USA.

W poprzednich dwóch przypadkach pierwsza obniżka stóp w cyklu była preludium do giełdowej bessy, ponieważ sytuacja była już zbyt trudna, aby luzowanie banku centralnego mogło ją zamaskować. Na rynku panuje jednak optymizm, że obecną sytuację można porównać bardziej do lat 90-tych, choćby do roku 98, kiedy Fed obniżył stopy w reakcji na upadek funduszu LTCM, gospodarka amerykańska była dość odporna na globalne zawirowania (również miały one swoje centrum w Azji) i uruchomiona została hossa, która potroiła notowania technologicznego NASDAQ w 2 lata (największa powojenna bańka giełdowa)!