Kursy walut. Na rynku widać niezdecydowanie.

Czwartkową sesję euro zakończył w okolicach 4,453 zł, po sporych wahaniach jakim poddawany był kurs w ciągu dnia. Nasilenie się niechęci do ryzyka związane było z docierającymi na rynek informacjami podważającymi nadzieje na szybki powrót globalnej gospodarki do stanu sprzed epidemii pomimo wsparcia możliwości V-kształtnego odbicia koniunktury przez ostatnie odczyty makro.

Nadal też rynki nie zapominają o sytuacji epidemicznej na świecie. Choć w ostatnich dniach temat ten był lekko bagatelizowany, ponowny skok zarażonych COVID-19 przypomniał o ryzykach związanych z utrzymującą się epidemią. Na rynku pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o możliwym zakazie przyjazdu obywateli USA na teren Unii Europejskiej, co mogłoby uderzyć w proces przywracania połączeń lotniczych na świecie.

Co z podatkami? Kościński: jeśli już, to myślimy o obniżce

Po południu nastroje w Europie poprawiły doniesienia z EBC o uruchamianiu pożyczek w euro bankom centralnym spoza strefy euro, by ułatwić im pozyskiwanie finansowania w czasie pandemii (pod zabezpieczenie w obligacjach rządowych strefy euro). Instrument ma być dostępny do czerwca 2021 roku.

Z kolei w opublikowanym minutes EBC bronił swoich zakupów aktywów, wskazując, iż jest wiele dowodów na to, że są one najlepszym sposobem na ożywienie gospodarki i inflacji, co zostało zinterpretowane jako niebezpośrednia odpowiedź na zarzuty niemieckiego Trybunały Konstytucyjnego o przekroczenie mandatu.