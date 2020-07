Kursy walut. Nie tylko szczyt UE pomógł złotemu.

Wtorkowa sesja przyniosła dalsze umocnienie złotego na co wpływ miał splot pozytywnych informacji docierających do inwestorów.

W rezultacie docierające do ponad półtorarocznego maksimum euro względem dolara (para zbliżyła się do 1,155) i dodatkowo pozytywnie zaskakujące ekonomistów kolejne krajowe dane gospodarcze (o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w czerwcu) nasiliły popyt na złotego, prowadząc do spadku notowań euro w okolice 4,4285 zł.

We wtorek GUS opublikował kolejne "twarde” dane. Po silniejszej od prognozowanej produkcji sprzedanej przemysłu równie pozytywnie zaskoczyła sprzedaż detaliczna. Dalsze odmrożenie polskiej gospodarki i stopniowy powrót konsumentów do dawnych nawyków, z czym mieliśmy do czynienia w czerwcu, spowodowały wzrost dynamiki sprzedaży o 9 proc. miesiąc do miesiąca, co przełożyło się na jedynie 1,9 proc. spadek w skali roku wobec -4 proc. prognozowanych przez rynek.