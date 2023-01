Kursy walut. Pole do silniejszego spadku euro jest ograniczone

To wraz z nieoczekiwanymi informacjami o bliższej perspektywie wprowadzenia szczepionki przeciwko COVID-19, jakie obiegły rynek na początku ub. tygodnia, nasiliło popyt na waluty rynków wschodzących, sprowadzając notowania euro do poziomu najniższego od miesiąca.

Rynkowa euforia nie zdołała jednak utrzymać się do końca tygodnia, niemniej złoty nadal pozostaje zaskakująco mocny, poniżej 4,50 względem euro. Inwestorzy zaczęli zastanawiać się, czy patrzeć i dyskontować lepszą przyszłość (na korzyść EMFX), czy też obawiać się tego, co jest obecnie, czyli nadal wysokich zachorowań na COVID-19 grożących kolejnymi obostrzeniami, które ważyć będą na aktywności gospodarczej w czwartym kwartale.(kierując kapitał w stronę bezpiecznych aktywów).

Z rynkowego punktu widzenia odnosiły się już do historii. Potwierdziły tylko to, co widzieliśmy w innych odczytach, wskazując, że III kwartał był bardzo dobry, ale gospodarka nie wróciła jednak do stanu sprzed pandemii. Z kolei stopniowo wprowadzane obostrzenia niemal gwarantują słaby koniec roku.