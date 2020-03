Kursy walut. Przecena złotego powstrzymana

We wtorek złoty stabilizował się na bardzo niskich poziomach. Nominalnie kurs EUR/PLN oscylował w okolicach 4,60-4,62. Para USD/PLN zdołała utrzymać się poniżej poziomu oporu na 4,30 na co częściowo wpływ miało zapewne niewielkie osłabienie dolara względem euro.

Kurs EUR/USD jeszcze w trakcie sesji europejskiej zahaczył o 1,088 (obecnie bliżej 1,08). Inwestorzy cały czas boją się, że gospodarczo-społeczny lockdown może potrwać miesiące, a nie tygodnie jak wcześniej szacowano, a do tego wczorajsze dane pokazały, jak głęboka może być skala spowolnienia. To nie pozwala na większy optymizm.

Powściągliwe nastroje wspierała publikacja bardzo słabych indeksów PMI dla przemysłu i usług zarówno we Francji, Niemczech, jak i w strefie euro. Indeksy, które odzwierciedlały poziom aktywności w mijającym miesiącu, czyli już w momencie gdy była ona gwałtownie wygaszana, pokazały mocne spadki, szczególnie w przypadku usług.

PMI dla sektora usługowego z Francji spadł aż do 29.0 pkt. Podobny wydźwięk miały dane z Niemiec, gdzie usługowy indeks osunął się aż do 34.5 pkt. W EZ analogiczne dane odnotowały zaś spadek do 28,4 pkt. W luty wskaźniki te znajdowały się powyżej 50 pkt. W przypadku przemysłu dane też napawały pesymizmem, choć wyraźnie pokazywały, że koronawirus wywarł zdecydowanie większy wpływ na konsumentów niż przedsiębiorstwa.