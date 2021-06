Kursy walut. Silny dolar wpływa negatywnie na złotego

W czwartek dolar pozostawał wśród najsilniejszych walut na szerokim rynku, co jest widoczne w dalszym wzroście indeksu dolara, którego wartość zbliża się do poziomu 92 pkt.

Taniały waluty rynków wschodzących (w tym CEE), waluty skandynawskie oraz surowcowe z G10, które co do zasady są wrażliwe na umacnianie się dolara. Pomimo zachowania akomodacyjnej postawy podczas ostatniego posiedzenia FOMC, rynek odnotował nieco jastrzębi przekaz przybliżający Fed do normalizacji polityki pieniężnej, co miało dodatkowo odzwierciedlenie w rosnących rynkowych stopach procentowych.