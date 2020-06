Kursy walut. Słabe dane o produkcji mogą ciążyć złotemu.

Czwartkową sesję kurs euro zakończył w okolicach 4,45 zł, co oznacza lekkie, dzienne umocnienie naszej waluty. Na rynku bazowym euro traciło na wartości, a chwilowo kurs eurodolara zszedł poniżej 1,12.

Apetyt na ryzyko ponownie jest więc ograniczany, choć na razie nie widać chęci realizacji zysków. Inwestorzy raczej szukają pozytywnych informacji, by obronić dotychczasowe wzrosty, choćby takich jak ostatnie sugestie, że USA i Chiny dalej rozmawiają o utrzymaniu relacji handlowych.

W kraju, GUS opublikował w czwartek dane z rynku pracy, które pokazały pogarszający się stan tego sektora polskiej gospodarki. W maju zatrudnienie w krajowym sektorze przedsiębiorstw spadło o 3,2 proc. rok do roku (wobec -2,1 proc. w kwietniu), zaś dynamika wynagrodzeń wyhamowała do 1,2 proc. rok do roku z 1,9 proc. miesiąc wcześniej.