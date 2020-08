Kursy walut. Słabszy dolar wsparł notowania złotego.

Głównym wydarzeniem dnia na krajowym rynku walutowym była publikacja podaży pieniądza M3 za lipiec, która chociaż wyraźnie wzrosła w skali rok do roku to jednak okazała się nieco niższa niż analogiczny odczyt miesiąc wcześniej.

Chociaż wycena dolara w ostatnich dniach wygląda lepiej dzięki mocniejszym amerykańskim danym PMI za sierpień, to jednak wydaje się, że to trochę za mało, aby na dłużej podtrzymać zainteresowanie rynków amerykańską walutą. Kluczowe dla wartości dolara w kolejnych tygodniach pozostają: kwestia ewentualnego, przynajmniej częściowego porozumienia w Kongresie odnośnie dalszej bezpośredniej stymulacji fiskalnej w USA oraz podtrzymanie woli wsparcia gospodarki przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Na to drugie jest dużo większa szansa w tym tygodniu, gdyż w jego dalszej części rozpocznie się coroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Powtórzenie lub nawet rozwinięcie przy jego okazji przez Powella gołębich sformułowania zawartych w zeszłotygodniowym protokole z posiedzenia Fed-u (które wyraźnie wsparły notowania dolara w zeszłym tygodniu), może zmniejszyć obawy rynków co do dalszego przebiegu koniunktury w USA i dodatkowo pomóc dolarowi, a zaszkodzić złotemu.