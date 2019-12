Kursy walut. "Sowa" za sterami Europejskiego Banku Centralnego

Wygląda jednak na to, że sprawy handlowe potoczą się po myśli rynku, dzisiaj z rana dotarły bowiem informacje, że USA i Chiny osiągnęły częściowe porozumienie handlowe. Zgodnie z nim w niedzielę nie wejdą w życie zapowiadane wcześniej przez Waszyngton karne cła na wybrane produkty importowane z Chin do USA.

Podczas konferencji prasowej debiutująca w roli prezesa C. Lagarde mówiła o gotowości banku do dostosowywania posiadanych instrumentów „w razie potrzeby” podkreślając przy tym potrzebę nadal wysoce akomodacyjnej polityki w Europie Zachodniej. Lagarde mówiła również o konieczności dokonania strategicznego przeglądu polityki Banku. Jednocześnie prezes EBC odcinała się od klasyfikowania jej, jako gołębia bądź jastrzębia, a sama uważa, że właściwszym określeniem byłaby sowa.

W oczekiwaniu na decyzję EBC notowania EUR/USD utrzymywały okolice poziomu 1,115 do którego para dotarła dzień wcześniej w reakcji na posiedzenie FOMC. Złoty pozostał na poziomach bliskich środowym, podczas czwartkowej sesji europejskiej EUR/PLN zbliżał się do 4,28. Po posiedzeniu EBC euro spadło do 1,11 a w reakcji na doniesienia dot. handlu nawet chwilowo wzbiło się do 1,12 USD.