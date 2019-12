Kursy walut. Koniec roku może być trudny dla złotego

Na krajowym rynku walutowy złoty głównie pozostawał ostatnio pod presją podaży, w piątek kurs EUR/PLN chwilowo otarł się o opór na poziomie 4,328 ostatecznie kończąc dzień w pobliżu 4,3150. Obawa przed spowalnianiem Europy uwidaczniająca się już w danych z rodzimej gospodarki to nadal główny powód nasilający wyprzedaż naszej waluty. Nie można więc wykluczyć, że najbliższe dni przyniosą podtrzymanie spadkowego trendu złotego, szczególnie, że na froncie handlowym USA-Chiny nadal daleko jest do rozejmu.

Ostateczny wynik PKB za III kwartał 2019 roku potwierdził wstępny odczyt na poziomie 3,9 proc. r/r, jednocześnie ujawniając osłabianie się inwestycji (w 3q19 do 4,7 proc. r/r wobec 9,1 proc. r/r w 2q19). Choć dane potwierdziły, że nadal głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja indywidualna (2,2 p.p. vs 2,5 p.p. w 2q19), to jednak pokazały, że i ona już spowolniła.