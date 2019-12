Kursy walut. RPP zdecyduje o stopach procentowych

Dobre nastroje na rynku podtrzymują ostatnie publikacje PMI, które pokazały, że nie tylko Niemcy, strefa euro, czy Chiny poprawiły wyniki, ale ogólnie po półrocznej recesji globalnie przetwórstwo przemysłowe również się ożywiło. Wskaźnik PMI światowej produkcji (wg danych JP Morgan i Markit) wzrósł w listopadzie do 50,3 wobec 49,8 w październiku. Jeśli poziom powyżej 50 pkt, oddzielający wzrost od recesji, zostałby utrzymany również w grudniu, mogłoby to sygnalizować, że przyszły rok nie będzie aż tak zły, szczególnie że wyraźną poprawę pokazały nastroje w Chinach.

Na razie jednak brak perspektyw szybkiego podpisania 1. Fazy pozarumienia handlowego ciąży chińskiemu juanowi (we wtorek D.Trump wspominał o możliwości zawarcia umowy z Chinami dopiero po wyborach jesienią 2020 roku), co ogranicza wzrosty naszej waluty. W rezultacie pomimo nadal relatywnie wysokich notowań EUR/USD, złoty wyhamował umocnienie, we wtorek "trzymany" przez osłabiającego się juana konsolidował się w okolicach 4,28.