Kursy walut. Bank USA skończył z obniżkami stóp procentowych

Wiceminister finansów Leszek Skiba zwrócił też uwagę, że ministerstwo nie ma nowych szacunków, jeśli chodzi o deficyt sektora finansów publicznych, tak więc zgodnie z zapowiedzią premiera może on wynieść 0,4-0,5 proc. PKB wobec 1,7 proc. PKB planowanych na 2019 rok.

Z najnowszych prognoz gospodarczych wynika, że większość, 13 z 17 członków Fed, spodziewa się, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do 2021 roku. Pozostała czwórka decydentów oczekuje jednej podwyżki w przyszłym roku. W tzw. "długim okresie" wszyscy członkowie FOMC zakładają wzrost stóp. Protokół z wczorajszego posiedzenia Fedu opublikowany zostanie 2 stycznia.

Deklaracje składane przez członków FOMC odnośnie przyszłego poziomu stopy funduszy federalnych są bardzo istotne z punktu decyzyjności inwestorów, ale trzeba być czujnym, bowiem nie są - jak to się mówi - "wyryte w kamieniu". Jak pokazało ostatnie dwanaście miesięcy polityka prowadzone przez Fed zmieniła się o 180 stopni.

Dokładnie rok temu, po czwartej w 2018 roku podwyżce stóp do 2,25-2,50 proc., członkowie FOMC widzieli pole do jeszcze kolejnych podobnych ruchów (wg tzw. fedokropek). Tymczasem z miesiąca na miesiąc ich zapał słabł, tak, że w lipcu 2019 (pod ciężarem lobby finansowego i prezydenta D.Trumpa) Fed po raz pierwszy od 2008 roku obniżył koszt pieniądza w USA. Potem poszło już jak „z górki” i zamiast stawki Fed Rate w pobliżu 3 proc. po mini cyklu obniżek mamy obecnie 1,75 proc.

W czwartek decyzyjne posiedzenie odbędzie Europejski Bank Centralny. Będzie to ostatnie w tym roku i pierwsze pod sterami C.Lagarde spotkanie władz monetarnych strefy euro. Rynek nie spodziewa się zmian w parametrach monetarnych banku centralnego, uwagę powinno zaś skupiać podejście nowej prezes do polityki i to, jak zmieniły się prognozy gospodarcze EBC.