Kursy walut. W centrum uwagi posiedzenie Rady i projekcje NBP

We wtorek kurs złotego wobec euro utrzymywał się powyżej 4,53, a kurs złotego wobec dolara - pomimo chwilowego wzrostu powyżej 3,78- kończył dzień przy 3,76.

Lokalny kalendarz publikacji makroekonomicznych był pusty, co przy wyhamowaniu przeceny na większości z walut rynków wschodzących ograniczało presję na polskiego złotego. Rynek koncentruje się na środowym posiedzeniu RPP, gdzie szeroko oczekiwane jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian.

Jednak w ostatnim czasie nabudowały się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, które według wyceny rynkowej miałyby się rozpocząć w 2022 roku, a w długim terminie zbliżyć się do 2,5 proc. (na początku tego roku wycena wskazywała na okolice 1,5 proc.).

W tym kontekście istotne mogą się okazać projekcje makroekonomiczne NBP, gdzie inflacja CPI widziana jest w 2021 roku na poziomie 2,6 proc. a PKB na 3,1 proc., co znajduje się poniżej konsensusu rynkowego. Wzmocnienie scenariusza makro ograniczałoby presję na osłabienie złotego i wspierało stopniowy ruch w dół na kursu euro wobec złotego (umocnienie złotego).

Pomimo początkowego pogłębienie spadków na eurodolarze, po krótkotrwałym zejściu poniżej 1,20, para kierowała się w stronę 1,21. Słabe dane na temat niemieckiego handlu (sprzedaż spadła o 4,5 proc. miesiąc do miesiąca wobec zakładanego -0,3 proc.) tylko na krótko przeceniały euro.

Dane o inflacji HICP w strefie euro były zbliżone do oczekiwań (utrzymanie głównego wskaźnika na 0,9 proc. rok do roku i spadek bazowego do 1,1 proc.), jednak wobec budujących się oczekiwań inflacyjnych istotne są dalsze działania banków centralnych.