Kursy walut. W USA bez “fajerwerków”. W Polsce w czwartek decyzja RPP

Rezerwa Federalna utrzymała stanowisko co do wzrostu gospodarki, jednak ponownie podkreślono, że to jeszcze nie czas aby rozpocząć stopniowe ograniczanie programu skupu aktywu (tzw. tapering).

Warto jednak zauważyć, iż o ile tuż po publikacji minutes widać było gołębią reakcję, to jednak Fed wspomniał o tym, iż jeśli ożywienie gospodarcze utrzyma się w kolejnych miesiącach, to niewykluczone, że proces ograniczenia skupu aktywów zostanie rozpoczęty. To jednak za mało by przestraszyć rynki, choć na indeksach giełdowych w Europie widać dziś gorsze nastroje.