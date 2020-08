Kursy walut. Wyczerpuje się potencjał do umocnienia złotego

Głównymi wydarzeniami dna na krajowym rynku walutowym były publikacja danych o produkcji przemysłowej za lipiec , a także przyjęcie przez rząd nowelizacji budżetu zakładającej wzrost deficytu budżetowego w 2020 roku do 109,3 mld złotych.

Pomimo, że dane o produkcji przemysłowej okazały się lepsze od oczekiwań (1,1 proc. vs. oczekiwane -1,2 proc. oraz 0,5 proc. poprzednio), to po ich publikacji nie doszło bezpośrednio do wyraźnego umocnienia złotego. Taka reakcja wpisuje się w widoczny od pewnego czasu trend ignorowania przez kurs złotego wobec euro lepszych danych krajowych (rachunek bieżący, PKB, produkcja).