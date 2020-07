Kursy walut. Złoty korzysta na słabszym dolarze.

W czwartek zaufanie do dolara dodatkowo osłabione zostało po tym, jak prezydent USA Donald Trump zadeklarował gotowość do dyskusji na temat przesunięcia wyborów prezydenckich w związku z niesłabnącą pandemią, choć pomysł został natychmiast odrzucony zarówno przez przedstawicieli Republikanów, jak i Demokratów. Jednocześnie nie pomagały też publikowane dane makro.

Z danych makro czwartkowa sesja przyniosła też publikację dynamiki PKB w Niemczech. W II kwartale, po tym jak pandemia koronawirusa i zarządzony lockdown zamroziły aktywność gospodarczą i unicestwiły wiele miejsc pracy, wzrost gospodarczy naszego największego partnera handlowego skurczył się o 10,1 proc. kwartał do kwartału. A to oznacza, że w ciągu trzech miesięcy niemiecka gospodarka straciła niemal tyle, o ile wzrosła w ciągu ostatniej dekady.

To największy spadek PKB w historii i jednocześnie wynik gorszy od prognoz rynkowych (-9 proc.), podnoszący ryzyko dla piątkowego odczytu ze strefy euro, gdzie konsensus zakłada spadek PKB o 12 proc. kwartał do kwartału.

Analogiczne dane napłynęły też z USA i one również zwróciły uwagę na skalę kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Za oceanem dynamika PKB w okresie kwiecień-czerwiec spada o 32,9 proc. kwartał do kwartału (saar), co pokazało, że gospodarczo USA nie wyróżniają się pozytywnie na tle innych państw na świecie. Po publikacji danych euro/dolar ruszył w górę. Przy rosnącej liczbie zakażonych Covid-19 w USA, na rynku nasiliły się obawy, że pandemia, która uderzyła w wydatki konsumentów i przedsiębiorstw w II kwartale, zagrażać może odbiciu w III kwartale.

W kraju nadal bez większych zmian. W czwartek złoty poruszał w przedziale 4,40-4,42 za euro. W piątek GUS opublikuje wstępne szacunki inflacyjne za lipiec. Rynek oczekuje spadku indeksu CPI do 3 proc. rok do roku z 3,3 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej.

Wczoraj zaś, mieliśmy do czynienia z pierwszymi publikacjami danych inflacyjnych z innych krajów europejskich. W Niemczech wskaźnik CPI spadł poniżej zera (do -0,1 porc. rok do roku), a w Hiszpanii deflacja pogłębiła się do -0,6 proc. rok do roku. Niska presja inflacyjna jest jednym z czynników, który powinien sprzyjać dalszej stymulacji ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC).