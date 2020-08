Kursy walut. Złoty zaczął się osłabiać.

Wczoraj wsparcie wspólnej walucie dała publikacja dotycząca zamówień w przemyśle Niemiec, które w czerwcu wzrosły zdecydowanie powyżej oczekiwań i prawie trzykrotnie mocniej niż w maju, aż o 27,9 proc. miesiąc do miesiąca. Niemniej, pomimo tego znaczącego przyspieszenia, zamówienia wciąż są o 11,3 proc. niższe niż w lutym, przed pandemią (najmocniej zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w kwietniu, o rekordowe 26,2 proc.).

BoE ocenił jednak, że brytyjska gospodarka nie powróci do poziomów sprzed pandemii do końca 2021 roku, po tym jak w tym roku może skurczyć się o 9,5 proc., co byłoby najgorszym wynikiem od 99 lat. Biorąc dodatkowo pod uwagę brak porozumienia dotyczącego relacji Wielkiej Brytanii z Unią po zakończeniu okresu przejściowego z końcem 2020 roku, pojawia się spore ryzyko osłabienia brytyjskiego funta, który obecnie w parze z dolarem amerykańskim znajduje się na 5-miesięcznych maksimach. Kurs GBP/USD notowany jest obecnie w okolicach strefy 1,30-1,31.