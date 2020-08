ING Bank Śląski pokazał wyniki. Zyski w rok spadły ponad 30 procent

Zyski banku spadły o jedną trzecią, co wpisuje się w trend widoczny w całym sektorze. W środę podobnie wypadły wyniki PKO BP i Pekao .

Nie jest to więc wielkie zaskoczenie. Co więcej, eksperci mogą nawet pozytywnie oceniać zyski ING, bo okazały się o 4 proc. wyższe od średniej prognoz ekonomistów. Typowania dziesięciu biur maklerskich ankietowanych przez PAP wahały się od 270 mln zł do 367 mln zł.