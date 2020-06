Kursy walut. Zmniejsza się apetyt na złotego

Rosnący optymizm wraz z nowym, wyższym od oczekiwanego przez rynek, bodźcem EBC (bank przeznaczył dodatkowe 600 mld euro na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa) i słaby dolar amerykański (pozostający pod presją protestów i zamieszek w USA) zachęciły inwestorów do zwiększenia pozycji w bardziej ryzykownych aktywach (w tym PLN i na rynkach akcji).

Efekt masowego „drukowania pieniędzy” robi swoje. W połowie tygodnia EUR/PLN przetestował wsparcie na 4,37. EBC, podczas czwartkowego posiedzenia zatwierdził większy stimulus do walki z pandemią (ostatecznie łączna wartość programu pomocowego będzie wynosiła 1,35 bln euro) i wydłużył okres jego obowiązywania do końca czerwca 2021r., pokazując tym, że nie ma hamulców w walce z Covid-19.

W rezultacie ostatnie działania zarówno KE, jak i EBC zmniejszyły obawy inwestorów dotyczące perspektyw dla południowych krajów strefy euro, co jednak nie było w stanie utrzymać klimatu risk-on na EMFX do końca tygodnia. W piątek przed południem EUR/PLN chwilowo zbliżył się do 4,458.