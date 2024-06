Lotto zmienia zasady. Odbiór takiej wygranej tylko w jeden sposób

Lotto, wcześniej znane jako Toto-Lotek i Duży Lotek, to najstarsza i najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce, organizowana przez Totalizator Sportowy. Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 r. Od tego czasu wielu Polaków regularnie bierze udział w grze, typując sześć liczb z zakresu od 1 do 49 i walcząc o milionowe nagrody. Z czasem wprowadzono również inne gry liczbowe.

Lotto zmienia zasady. Tak wypłacisz nagrody

Jak wynika z informacji przekazanych przez Totalizator Sportowy, już wkrótce zmienią się zasady wypłaty części nagród w popularnych grach liczbowych. Od 30 czerwca 2024 r. wygrane równe lub wyższe niż 500 000 zł nie będą mogły zostać wypłacone w gotówce , a jedynie przelewem na rachunek bankowy gracza. Zmiany obejmą takie gry jak Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Keno, Keno z Mnożnikiem, a także Multi Multi oraz Multi Multi Plus.

Jak odebrać wygraną Lotto? Zmiany od 30 czerwca

Osoby, które od 30 czerwca 2024 r. wygrają co najmniej 500 000 zł w takich grach jak Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Keno, Keno z Mnożnikiem, Multi Multi czy Multi Multi Plus, otrzymają pieniądze wyłącznie w formie przelewu bankowego na wskazany przez siebie rachunek, którego są właścicielem. Totalizator Sportowy zapewnia, że zmiany te mają na celu zwiększenie komfortu graczy.