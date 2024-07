Majątki europosłów. Sprawdzili, czy ktoś jest bogatszy od Daniela Obajtka

"Radosław Karbowski ze Skrótu Politycznego wyliczył, że w ciągu tych pięciu lat Tomasz Poręba wzbogacił się o 8 mln 969 tys. 655 zł. a wartość jego nieruchomości wzrosła z 3 mln 171 tys. 868 zł do 13 mln 212 tys. 354 zł" - pisze "Wyborcza".

Majątek Daniela Obajtka

Daniel Obajtek został posłem Parlamentu Europejskiego, przez co musiał złożyć oświadczenie majątkowe. Dokument jako pierwsza opisała Wirtualna Polska . Można się z niego dowiedzieć np., że były prezes Orlenu zarabiać będzie na Węgrzech niemal tyle samo, co w Brukseli. Może bowiem liczyć na 15 tys. euro miesięcznie jako dyrektor rozwoju biznesu międzynarodowego Bayer Construct Zrt .

Majątki innych posłów

"Łukacijewska jest również współwłaścicielką domu o powierzchni 298,6 m2, drewnianego domu o pow. 73,3 m2 (łączna wartość 1,3 mln zł). Wpisała również basen (zbiornik wodny) oraz mieszkanie o pow. 75 m2 i wartości 450 tys. zł. Jest także współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 2,83 ha i wartości ok. 180 tys. zł" - wylicza "Wyborcza".

Tyle zarabiają europosłowie

Obecnie wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego to 10 075,18 euro brutto. W przeliczeniu na złote, pensja europosła to ponad 43 tys. zł miesięcznie. Łącznie w ciągu ostatniej kadencji wynagrodzenie europosłów wzrosło o 1,3 tys. euro, czyli około 5,6 tys. zł. Wynagrodzenie europosłów jest podwyższane w ramach tzw. indeksacji. Ta odbywa się raz lub dwa razy w roku.