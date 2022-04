Multimilioner tłumaczy młodym, dlaczego nie powinni chcieć zarabiać milionów. Wskazuje inną kwotę

Jak twierdzi milioner, to właśnie pogoń za bogactwem pcha ludzi do podejmowania się zajęć, których nie lubią. A to czyni ich nieszczęśliwymi.

Kwota wolna od przymusu

To kwota, która pozwala bez problemu zaspokoić podstawowe potrzeby , takie jak jedzenie, miejsce do życia i opieka zdrowotna.

Milioner z Białorusi

Gary Vaynerchuk wyemigrował do USA z Białorusi w latach siedemdziesiątych. Jego pierwszą pracą było pakowanie lodu do sklepu monopolowego jego rodziców za 2 dolary za godzinę . Jako student Mount Ida College stworzył kanał na YouTube poświęcony recenzowaniu dobrego wina, dzięki czemu stał się internetową sensacją.

Choć jest milionerem, twierdzi, że duże sumy na koncie nie czynią go szczęśliwym. Zamiast tego wierzy, że to, co go uszczęśliwia, to praca, którą wykonuje.