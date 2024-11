Mroczny rycerz atakuje. Niebezpieczne oprogramowanie wykrada pieniądze

Wyrafinowane techniki ataku

Bezpieczeństwo aplikacji zostało skompromitowane przez szereg zaawansowanych mechanizmów. Program wykorzystuje metodę System.loadLibrary() do dynamicznego ładowania bibliotek, co pozwala na ukrycie złośliwych funkcji przed systemami bezpieczeństwa Google Play.

Automatyzacja nieautoryzowanych subskrypcji

Szczególnie niebezpiecznym elementem działania Jokera jest zdolność do automatycznego aktywowania płatnych subskrypcji bez wiedzy użytkownika . Program wykorzystuje zaawansowane techniki do manipulacji interfejsem WebView i wykonywania skryptów JavaScript, które automatyzują proces subskrypcji.

Eksperci CERT Polska odkryli, że złośliwe oprogramowanie posiada kilka zaawansowanych funkcji. W pierwszej kolejności program identyfikuje kraj użytkownika i operatora sieci komórkowej poprzez analizę kodów MCC i MNC. Aplikacja wykorzystuje klasę TelephonyManager do pozyskania tych informacji , co pozwala jej na precyzyjne targetowanie ofiar.

Po identyfikacji operatora program przystępuje do procesu subskrypcji. Malware wykorzystuje zaawansowane mechanizmy do przechwytywania wiadomości SMS, które są niezbędne do potwierdzenia płatnych usług. Program automatycznie pobiera kody weryfikacyjne i wykorzystuje je do finalizacji transakcji.