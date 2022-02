Najlepsze filmy dokumentalne o finansach. Tytuły, które musisz zobaczyć

"Inside Job"

"Fahrenheit 9.11"

"Fahrenheit 9.11" to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów dokumentalnych w historii kina. Opowiada o powiązaniach między rządem amerykańskim, ówczesnym prezydentem Georgem Bushem a organizacjami terrorystycznymi. Śledztwo reżysera Michaela Moore’a, zdobywcy Złotej Palmy na festiwalu w Cannes, są zaskakujące. Choć "Fahrenheit 9.11" należy nazwać przede wszystkim filmem politycznym, twórcy ogromną rolę przykładają do kwestii finansowych.

"Fikcyjne bogactwo, czyli 97% niczego"

"Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi"

Gibney opowiada o sfinansowaniu jednego z największych kłamstw w Dolinie Krzemowej i o tym, jak ogromna, obiecująca firma technologiczna warta 9 miliardów dolarów nagle obniżyła swoją wartość do zera. Dokument dostępny jest na platformie HBO GO.

"Kolektyw"

"Kolektyw" to rumuński dokument obnażający ogromną korupcję w rumuńskim systemie ochrony zdrowia. Dwie nominacje do Oscara (za najlepszy film dokumentalny oraz najlepszy film międzynarodowy) mogą potwierdzić, że reżyser i producent Alexander Nanaua dopuścił się rzetelnego śledztwa.

Nanaua w "Kolektywie" ujawnia skorumpowanych urzędników rumuńskich, których kieszenie były zapełniane pieniędzmi podatników. To film w dużej mierze o gromadzeniu majątku kosztem własnego państwa i dobra jego obywateli. Dostępny jest na platformie HBO GO.

"Madoff, czyli jak ukraść 65 miliardów dolarów"

"Chiński przekręt"

"Być jak Warren Buffett"

Film Petera W. Kunhardta obrazuje przemianę bohatera od zakochanego w liczbach chłopaka z Nebraski do światowej sławy biznesmena. Kamera śledzi samego Buffetta, wsłuchując się w wypowiedzi, historie, rady jego oraz jego najbliższych współpracowników. " Być jak Warren Buffett" opowiada nie tylko o rosnącym imperium legendarnego inwestora, ale i pokazuje Bufetta z nieco bardziej intymnej strony. To dobra pozycja dla tych, którzy chcą usłyszeć kilka rad na temat inwestowania. Film dostępny jest na platformie HBO GO.

"Life and Debt"

Film w reżyserii Stephanie Black przenosi widza na Jamajkę, aby opowiedzieć, jak polityka dostosowania strukturalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego wpłynęły na sytuację gospodarczą i społeczną wyspy. Choć miało to zagwarantować Jamajce stabilność, reformy nie powiodły się, zadłużając państwo na miliardy dolarów. Film opiera się na wywiadach krytykujących systemy pożyczek, nawiązując do narracji neokolonialnej.

"The Ascent of Money"

"The Ascent of Money" to fascynująca seria, którą powinien obejrzeć każdy bez względu na to, czy interesuje się ekonomią. Historyk Niall Ferguson zabiera widza w podróż, prezentując pełną historię pieniądza i świata finansów – od czasów starożytnych do wielkiego kryzysu w 2008 roku. Znając najważniejsze historyczne momenty w kształtowaniu się finansów łatwiej zrozumieć ich system.