Co się dzieje z twoim mózgiem, gdy nagle stajesz się miliarderem

Clay Cockrell, założyciel poradni psychologicznej Walk and Talk Therapy, jest psychoterapeutą najzamożniejszych amerykańskich przedsiębiorców. Często pomaga także członkom ich rodzin. Cockrell mówi, że gdy jego pacjenci wchodzą w posiadanie miliardów dolarów , "często widać ogromny strach".

Zdaniem eksperta stopniowe gromadzenie fortuny nie niesie ze sobą aż tak negatywnych emocji. "Przy sukcesywnym zdobywaniu majątku masz szansę się do tego przyzwyczaić. Wraz z nagłym zastrzykiem tak wielkiej gotówki ci ludzie są rzuceni w świat, o którym nic nie wiedzą – co może prowadzić do izolacji, depresji i poczucia winy, a nawet wstydu" – czytamy na łamach serwisu "Fortune".